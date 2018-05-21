潤泰材風電基座砂漿國際認證中 拚全球第3家供應商

潤泰材 (8463-TW) 加入台船 (2208-TW)、比利時海工大廠 GeoSea 組成的團隊，進軍離岸風電領域；董事長李志宏今 (21) 日透露，所開發的離岸風電基座水下灌漿材料已在進行國際認證中，可望成為全球第 3 家、亞洲第 1 家供應商，積極搶攻風電基座砂漿市場。

潤泰材指出，預期今年水泥產能將維持現有水準，需求面因經濟成長率將上調，加上政府前瞻基礎建設加持，帶動對水泥的需求增加，預估前瞻計劃期間每年約可增加 180-200 萬公噸水泥需求，未來 5 年水泥需求將呈現正成長；預期今年水泥、爐石粉銷量目標為 63-71 萬公噸，建材銷量為 25-27 萬公噸。

有關預拌砂漿（美特耐）市場部分，潤泰材表示，雖然近年來建築市場景氣未出現顯著反轉趨勢，仍持續開發特殊功能的新產品，且同步開發裝修及修繕系列產品，因預拌泥作材料市場屬持續拓展階段，且持續開發各類銷售市場與銷售通路，今年預拌砂漿（美特耐）市場展望維持正面成長，預估年銷售量可達 27 萬公噸。

室內裝修設計工程市場方面，潤泰材認為，去年全台灣房地產成交量年增 7%，豪宅市場的交易量有逐步從谷底復甦跡象，大台中地區受到中科擴廠及捷運綠線試營運激勵，房地產前景看俏；根據業界調查，台灣商用不動產今年吸引國內外投資金額可望較去年成長 1-2 成。

潤泰材進軍離岸風電基座水下灌漿業務是市場關注的焦點，董事長李志宏指出，今年在水泥、預拌砂漿（美特耐）及室內裝修設計工程市場等業務都看穩，風電基座砂漿已送挪威專門進行海事認證的 DNV 集團認證中，預計最快幾個月到 1 年半可以完成程序，力拚成為德國巴斯夫、丹麥 Densit 之外，全球第 3 家供應商。

潤泰材去年合併營收 28.34 億元，年減 3%；歸屬母公司業主淨利 1.42 億元；每股純益 0.95 元，今日股東會通過每股配息 0.83 元。