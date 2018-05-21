俄國鋁業大亨最終屈服放棄En+控股

俄鋁(00486-HK)及其大股東俄國富商歐柏嘉(Oleg Deripaska)於4月初被美國點名制裁。俄鋁今早公布，En+董事會支持其獨立主席就撤銷外國資產管理辦公室對其所施加制裁的計劃，方法為中止Oleg Deripaska對En+的控制權。該計劃尋求減少Deripaska於En+的持股權至低於50%，並透過委任大多數獨立董事而終止彼對En+董事會的影響力。En+亦宣佈，其主席已正式接納Oleg Deripaska辭任En+董事，即時生效，而彼亦已承諾不會於應屆股東週年大會上尋求重選連任為公司董事。於本公告日期，公司並未接獲Deripaska的任何正式辭呈。

En+現持有俄鋁48.13%股權，Deripaska此舉，有助俄鋁向美國爭取取消制裁。

俄鋁自從4月初被美國點名制裁，倫敦金屬交易所(LME)隨即禁止俄鋁品牌的原鋁錠進入LME倉庫網絡，亦即俄鋁產品不會獲准在LME買賣。LME行政總裁張柏廉(Matthew Chamberlain)表示正與政府商討，研究容許部分俄鋁品牌的金屬產品獲豁免。

俄羅斯財長西盧安諾夫14日表示，政府在考慮向受到美國制裁打擊的俄大亨Oleg Deripaska旗下企業俄鋁和GAZ GAZ.MM施以援手，但不至於購買這兩家公司的股份。

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