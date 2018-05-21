港股盤前—中美貿易戰停火 港股能否上演復仇者聯盟？

今天推介股份：

敏華（1999）- 股價在公佈倒退的業績後不跌反升，出口股受惠貿易戰停火消息，公司地產項目也在今年進入收成期。

1）恆指上週五在石油及資源股做好下反覆靠穩，在 A 股高走下結束 3 連跌，收升跌 106 點或 0.34% 並重返 31000 點以上。成交金額按日下跌約 16% 至 953 億。滬深港通成交金額按日下跌約 8% 至 113.4 億，但卻又轉為淨流入，金額約 5 億。板塊方面，石油、油服、燃氣及煤炭股均大幅做好，教育和醫藥股也繼續強勢。週四弱勢的內銀和內房也回笨點穏。油價急升和人民幣走貶令航空及內銷股週五跑輸。做空方面，佔大市成交回升至 12%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區維持在 31600-31699，牛証則在 30700-30799。

簡評：雖說油價週四再破頂，但資源相關股上週五的升幅確是令人咋舌。筆者相信是在市場缺乏方向下，有消息支持的板塊和個股會吸引游資蜂擁而至，投機大於投資而已。相反，A 股的急升沒有為證劵商和保險股帶來特別大的沖喜；如今天 A 股能做好，此兩板塊絕對有追落後條件。

教育和醫藥是 2018 年至今的明星板塊，筆者大膽的說，連香港也在這兩方面多年來也做得不好，如國內真的在這兩範籌超港，習總或可贏民心，而繼續連任更順理成章。現正準備到香港主版上市的教育股最少有 6 隻，（只計算已提交招股文件的），沒有盈利的生物科技公司招股更是重點推廣。要跑贏同業或指數，看來基金經理們還要追價追貨。中教（839）、新華（2799）、石藥（1093）和中生製藥（1177）是筆者給大家參考買入的公司。另一民生議題必是房地產，看看有否突破吧！回説大市，本週二港股佛誕停市，但市場今天或因週末中美發表的貿易聯合聲明（見下方第 3 點）而做好。

2）市場觀望中美貿易談判結果，美股三大指數上週五變化不大。道指收升 1 點而標指和納指則分別下挫 7 點及 28 點。十年期國債債息回軟至 3.06%，油價也輕微回吐。港股 ADR 下跌 85 點，拆合等於恆指 30962 點。



3）中美就經貿磋商發表聯合聲明，雙方同意採取有效措施，降低美國對華貿易逆差，包括中方將大量增加購買美國的商品及服務。國務院副總理劉鶴表示，此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。他更表示，中美雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合作。這既可以推動中國經濟轉向高質量發展，滿足人民的需要，也有利於美方削減貿易赤字，是雙贏的選擇。

簡評：擾攘多月的貿易戰，應該暫時告一段落。當然還有很多枝節如中興（763）問題還未解決，但看似事態發展也會是向好的那方面。川普也應得到他想要的掌聲。多個板塊或個股會因事件而受惠，如出口股（敏實（425）、敏華（1999）、創科（669）、耐世特（1316）等等）、航運股、萬州（288）、聯想（992）、摩比（947）、下游石油股等等。甚至投資者會聯想到美國對俄羅斯的制裁也有機會紓緩，那俄侶（486）便是必然選擇。

4）個股消息

利好：

雲遊（484）-2018 年半年盈利預喜。

三一國際（631）- 首季純利按年增 1.4 倍。

中國生物製藥（1177）- 首季盈利按年增 33.18%，派首季股息 2 港元。

5）新股訊息 - 信報報導，駿碼科技（8409）獲希瑪眼科（3309）主席林順潮、理文造紙（2314）首席執行官李文斌、資深投資者羅守輝、郭炎，以及冠忠巴士（306）董事鄭敬凱「入飛」認購。早前消息指，認購的還包括大家樂（341）前主席陳裕光之子陳浩弘。駿碼科技周三 (23 日) 截止認購。股份預期 5 月 30 日上市。

從事生產及銷售塑膠樽及嬰兒餵哺配件的萬成集團（1451）今天起招股，每股發售價介乎 1.2 元至 1.36 元。