中華電跨足電競領域 投資4Gamers 布局台、東南亞市場

中華電 (2412-TW) 跨足電競領域，今 (18) 日宣布參與電競新創業者 4Gamers(就肆電競) B 輪投資，雙方將共同發展台灣及東南亞電競生態圈，董事長鄭優指出，這件投資案對中華電業務具高度策略綜效，且呼應政府電競產業政策。

中華電指出，電競已成全球最受關注的產業，台灣正式通過電競納入運動產業，2018 年雅加達亞運也將把電競比賽列入示範項目，並在 2022 年杭州亞運列為正式比賽項目，前景十分看好。

鄭優表示，看好電競產業發展，台灣高品質寬頻網路、遊戲產業及電競人才，是發展電競產業基礎，此次透過轉投資 4Gamers，正式切入電競新興領域。

他強調，投資 4Gamers，短期可藉深入電競年輕客群，開發電競寬頻、影音等新興數位服務；長期將攜手輸出台灣電競經驗，共同進軍東南亞電競生態系，對中華電業務具有高度策略綜效。

4Gamers 執行長黃智仁表示，本輪投資是中華電、阿里巴巴台灣創業者基金與中華開發資本共同投資，結合中華電品牌及東南亞基礎，及 4Gamers 過去 4 年在台灣的電競生態鏈商業模式，將複製商業模式到新南向東協國家，提升營運效能。

黃智仁指出，B 輪投資後將加深與中華電合作，公司將重新定位，從電競賽事整合行銷服務，邁向以遊戲與電競為核心的泛娛樂領域，重新定義為一家 Gaming 公司，未來不排除在電競領域以外發展更多類型的新興業務。

4Gamers 在 2013 年成立，業務模式過去以 B2B(商業對商業) 為主，設立賽事系統平台，在自有賽事品牌外，也為其他機構提供電競賽事規劃、執行、轉播、報名、管理及行銷推廣的解決方案。