熱炒煤炭股 三桶油拉升油服股急漲

恒指高開91點，收復31000關，其後走勢反覆，倒跌後再升，午後在上證指數一路拉升下，大市被石油石化與資源股領升，恒指急升逾200點，中國股市滬綜指收升1.2%，至逾一個月新高，恒指升105點，升0.34%，收報31047點，成交936億元。國指跑贏恒指，收報12355點，升76點，升0.62%。

騰訊控股(00700-HK)昨升幅收窄與對沖基金在香港及美國市場進行套戥交易有關。騰訊控股今天除淨，收報411元，升0.215%。友邦(01299-HK)2019年100周年慶典，主席謝仕榮回應股東查詢會否派紅股，主席說會「考慮」，這回應刺激友邦股價轉升，收報72元，升0.418%。港鐵(00066-HK)今日除淨，股價最後轉升，收45.1元，升0.267%。工行(01398-HK)、建行(00939-HK)、中行(03988-HK)、農行(01288-HK)4大內銀，只有農行微跌。

地緣政治緊張造成油價持續上漲，倫敦布蘭特期油一度升至最高每桶80.5美元，是2014年11月以來首次。中海油(00883-HK)報14.46元，升3.443%；中石油(00857-HK)收報6.51元，升6.373%；中石化(00386-HK)報8.21元，升2.369%。

油服股全線炒上。巨濤海洋石油服務(03303-HK)收1.99元，升13.7%；安東油田服務(03337-HK)報1.39元，升13.9%；華油能源(01251-HK)報1.13元，升7.6%；宏華集團(00196-HK)報0.93元，升8.14%；百勤油服(02178-HK)報0.48元，升7.86%。

煤炭股亦勇，神華(01088-HK)報22元，升6.28%；兗煤(01171-HK)報12.1元，升6.89%；中煤(01898-HK)報3.7元，升5.11%。

阿里健康(00241-HK)全年虧損收窄，昨日馬上獲北水流入「寵幸」，報5.78元，升3.2%。恒大健康(00708-HK)報4.59元，升7.24%。

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