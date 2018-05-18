中國發布全球公有鏈技術評估指數 以太坊排名第一

根據中國政府周四公布的首期全球公有鏈技術評估指數，以太坊(Ethereum)綜合排名第一，而最早的虛擬貨幣比特幣僅名列第13。該指數由在北京的中國工信部賽迪研究院設立併發布，分别評估基礎技術、應用性和創新力三個分項。以太坊的綜合得分為129.4，它已成為許多首次代幣發行(ICO)的基礎。初創企業通過ICO創立自己的數字貨幣，併出售給投資者，藉此進行項目融資。
近十年前才創立的比特幣評分為88分，排名第13。
區塊鏈項目Steem、Lisk、NEO和Komodo分别排第二、第三、第四、第五，評分分别為115.9、104.8、103.0和101.5。
該指數將每月更新，涵蓋28個區塊鏈項目及相應的加密貨幣。
據追蹤數字貨幣的網站coinmarketcap.com稱，目前加密貨幣種類超過1500種，總市值接近3800億美元。
最大的數字貨幣—比特幣在BitStamp平台上最新報8153.39美元。以太坊(Ethereum)跌1.4%至689.62美元。
來源:路透中文網
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