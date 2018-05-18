港股盤前—騰訊單天保不了至尊 恆指下行風險増加

今天推介股份：

平安好醫生（1833）- 新經濟醫療股昨天受追捧，有追落後空間

1）恆指週四高開低走，受騰訊帶動，指數裂口高開 306 點，但已是全日高位並迅速掉頭回落，午後跌幅擴大，於收市競價時段進一步做低，以全日低位收市，跌 168 點或 0.54% 並錄 3 連跌，且低於 31000 點。成交金額按日上升約 10.7% 至 1113 億，為 5 月新高。滬深港通成交金額按日上升約 2.3% 至 122.8 億，但卻又轉為淨流出，金額約 8 億。板塊方面，內地體育用品和新經濟醫療股表現最好，多隻教育股也再創新高，澳門博彩股也有小反彈。相反，內銀和內房的沽壓較明顯。做空方面，佔大市成交急回至 10.2%，是 5 月的新低。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區維持在 31600-31699，牛証則在 30700-30799。

簡評：筆者錯估了昨天恆指的走勢，但感安慰的是推介了昨天升幅榜之首的醫思醫療（2138）。傳媒對昨天恆指倒跌的解說，不離是強美滙、高債息和弱港滙。雖然筆者不大同意這些原因是跌市元兇，但也找不到可以説服自己的解釋。不竟市場信心仍然不強，走勢上有半點差池也會觸發資金先行離場。一片混亂的指標均在昨天跌市中出現，包括 5 月最大成交日但又是最低做空率、南下資金力沽強勢的騰訊；再加上美朝關係和貿易戰又有可能再發酵，A 股入摩名單落實但出現反高潮。在指數跌穿 31000 點而牛証重貨區在不遠下，看看是否又是衍生工具主導大市了。3 連跌後 6 連升再 3 連跌，恐怕炒股不炒市較為上算。



2）在川普批評中美貿易談判未必能得到結果，加上思科業績差於預期及債劵孳息再升上 7 年高位，抵消了能源股升幅，美股三大指數週四反覆向下。道指收跌 55 點或 0.22%。標指和納指則分別下挫 0.09% 及 0.21%。十年期國債債息最新報 3.115%。港股 ADR 收升 43 點，拆合等於恆指 30985 點。



3）個股消息

利好：

茂宸集團（273）- 購入高端私人體外受孕業務，並向策略股東配發股份，包括向騰訊的微醫配 19.5% 股份，同時向 HEG 配發 10% 股份，並向 Aldworth 配 5.7% 股份。

利空：

華虹半導體（1347）- 股東上海聯和配售公司 2800 萬股，配股