中信建投証券(06066-HK)澄清業績下滑揣測

中信建投証券(06066-HK)公布，近日有媒體發文，指出中信建投証券業績下滑，並對公司未來業績作出了諸多揣測。為避免偏頗報導誤導投資者，協助投資者進行客觀理性的投資決策，現澄清如下：中信建投証券自成立以來的核心財務資料與業務排名請以法定公開披露信息為準，證券行業發展情況可參考證券監管機構公開披露信息與合資格研究機構發佈的研究報告。

2016-2017年度，國內證券行業經營業績較往年有所下滑。以2015年度作為比較基準，2017年度中信建投証券的營業收入降幅為41%，國內證券行業的營業收入降幅為46%，公司經營業績優於行業平均水準。2012-2016年度，中信建投証券的淨資產收益率連續五年在按總資產計算的前20大證券公司中排名第一。2017年度，公司加權平均核心淨資產收益率為9.9%，顯著高於以中國證券業協會公佈資料計算的6.5%的證券行業平均淨資產收益率。2018年以來，公司經營業績穩定，明顯好於中國證券業協會統計的行業平均水準。

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