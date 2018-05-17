上曜逾4.7萬張私募股獲准公發 6/29上市交易

上曜建設 (1316-TW) 高達 4.73 萬張的私募股權，補辦公開發行已獲證期局申報生效，公司預計在完成相關程序之後，將於 6 月 29 日上市流通。上曜興建中的「雲謙」與「觀海樓」兩建案，將於 2018 年下半年完工銷售。

上曜受惠台南「湖美帝堡」建案完工交屋挹注，該公司第 1 季財報營收為 7.67 億元，毛利率為 32.49%，稅後純益為 1.45 億元，每股純益為 1.25 元，較去年轉虧為盈，也是上曜建設連續 3 個季度獲利。

上曜去年轉虧為盈，稅後純益 3.36 億元，每股純益為 3.17 元。上曜董事會日前決議，去年盈餘每股擬配 2.2 元現金股利，這是上曜近 20 年來首度配發股利給股東，盈餘配發率為 83.51%。

上曜近年逐步將營運重心放在建案與土地開發，在台南推出超高大樓型「湖美帝堡」、「帝璟」等豪宅建案，創造出在台南每坪逾 40 萬元成交新高價，拉升建案毛利率至近 40% 獲利表現。

上曜未來 3 年總推案量體預估逾 80 億元，興建中的「雲謙」與「觀海樓」兩建案，將於 2018 年下半年完工銷售。繼「湖美帝堡」後的豪宅新指標大樓型建案「湖美帝璟」與「帝凡內」均分別進入預售期，二大推案銷售成績符合預期，將陸續於 2019 年完工交屋入帳。