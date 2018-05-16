一個騰訊(00700-HK)老股東如何說馬化騰

假若閣下於10年前買了騰訊(00700-HK)，你的快樂指數與作為長竇的股東一樣，高漲！

騰訊今日舉行股東大會，持股近十年的李先生表示，股價表現有升有跌，不過，主席馬化騰的領導不錯。哈哈！當你翻看港交所資料，2008年5月31日，騰訊的收市價是13.139元，而今日騰訊的收市價是396.2元，你怎會不說馬主席領導不好呢。

傳媒朋友問該名股東會否再增持股份，他指，需視乎公司股價跌至什麼水平，才決定會否增持。

該名小股東不但不太擔心公司表現，對於總裁劉熾平早前減持公司股份，亦不放在心上。李先生指出，外國公司都有類似情況。



同場性禤小股東指，他看好公司前景，現時股價雖然有下跌，但表現不算太差，並指股價在380元以下的水平時，會分階段增持股份。



對於有評論批評公司「無夢想」，他指評論屬片面，公司管理層在股東會上介紹公司有很多開發項目， 公司投資認為有前景但未上巿的公司是有遠見。



一篇題為《騰訊沒有夢想》的文章分析說，騰訊(00700-HK)正在喪失產品能力和創業精神，變成一家投資公司。「這家快20歲的公司正在變得功利和短視，他的強項不再是產品業務，而是投資財技。」對此，馬化騰當時在微信上回應稱，看了，有批評蠻好。



馬化騰表示，投資的原因是從騰訊核心優勢出發，從QQ開始就意識到社交產品的核心優勢是流量。除了自主開拓多條事業線利用好這些流量以外，把不核心的、不專業的項目通過投資交給其他更合適的團隊去做，如此更能將資源利用和效益最大化。歷史也總是告誡我們要重視新的團隊，不可能什麼事都能自己做；關於產品，這也是我們一直在反思的。



執行董事劉熾平今日表示，公司所投資的項目主要為策略性擴展其生態系統，相信對現有業務有益，同時幫助公司在行業內拓展。



騰訊是有夢想的，小股東亦有期待的。會上有股東指自己以470元價格買了騰訊股份(今日收市396.2元)，該位股東提出公司會否考慮拆細股份以推升股價，劉熾平回應指，暫未有股份拆細計劃。



劉熾平亦未有評論股價，只表示整個行業及公司未來均具前景，並以希望管理層可保持身體健康繼續為股東服務。



身體健康都是世界最難得的財富，有健康就有智慧去創造更多財富。長和系主席李嘉誠表示，若投資者早於長實在1972年上市時買入一股，其後將收到的股息再買長實股票，相信今天已增值超過5000倍。



騰訊還是這麼「年輕」，小股東們，劉熾平的話，你們該懂的！

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