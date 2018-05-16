【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<操作不要猜，按照紀律而定。>

今天大盤稍有震盪，不過整體仍是偏多頭架構不變。終場上漲 22 點，收在 10897 點，量能為 1376 億元。

重點持股報告。

<操作不要猜，按照紀律而定。>

(5317 凱美、00636 中國 A50) 續抱。

(6449 鈺邦) 今天一度衝高，股價蓄勢待發，續抱。

(1710 東聯) 股價守穩後又有轉強的味道出來，目前只需量能跟上了。

(1326 台化) 昨天回檔雖深，但股價仍在關鍵 K 系統內，所以不用預設立場，今天股價立即轉強，創收盤新高了。

(8043 蜜望實) 在上漲了 ( 5 3 % ) 之後，回檔只是正常的能量釋放，續抱。

(3090 日電貿) 漲多之後雖有遇到震盪，不過股價仍在關鍵 K 系統內，操作就是簡單續抱即可，尾盤很幸運的又拉起來囉，再創收盤新高了。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、1326 台化、3090 日電貿、8043 蜜望實、5317 凱美、6449 鈺邦、00636 國泰中國 A50。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)