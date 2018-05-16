澳門博監局：賭牌檢討工作進行中

博彩監察協調局局長陳達夫對《明報》表示，在賭牌重新競投及續牌的檢討工作方面仍在如火如荼進行中。至於是否在今年第三季行完成研究後有具體眉目，他謂目前難掌握具體時間表，只稱仍有很多前期工作進行中。

至於在檢討過程中，會否規範要經營多少非博彩業務，甚至在地積比率上規範非博彩業務比例，陳達夫稱，他們主要考慮博彩公司是否配合政策，提高非博彩元素。

雖然在正式有賭牌政策檢討有结果前，出現銀河娛樂(00027-HK)入股永利澳門(01128-HK)母公司近5%，對於將來在出台具體政策時，會否訂定持牌人之間，或投資另一持牌人的母公司定立規範，陳達夫表示，他們已經與永利方面保持聯繫，並且監察持股比別是否合符規定，他們已收到永利提交的資料，確定銀娛持股符合限度以內，亦證明監察機制已行之有效。同時史提芬永利減持永利母公司方面，他們亦每日與永利高層接觸，史提芬永利減持亦符合法律規定。

至於澳門博彩(00880-HK)主席亦即賭王何鴻燊榮休，陳達夫稱，任何人事轉變均需得博監局通過。

他又說，在草擬博彩中介人法律方面，政府方面希望提高門檻，要求財務及實力強一點，原因是涉及公眾利益。他們已經完成業界諮詢，局方正考慮是否接納意見。當中有業界提議，能否豁免對已營運中的業界要求。

因應外國博彩市場興起技能為本博彩遊戲，陳達夫謂，特別在反洗黑錢及影響金融安全上，會非常謹慎處理。另在處理代幣方面，他強調，當局從來沒有批准過，亦同業界交流過，不會在澳門推廣。

關於南岸集團(00577-HK)旗下十三第申請賭枱方面，他說，需經承批賭牌的公司申請，暫時未有收到任何博彩公司提出申請。

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