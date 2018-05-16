財政部：4月末全國地方政府債務餘額16.61萬億元

財政部5月16日公布4月地方政府債券發行和債務餘額情況。數據顯示，2018年4月份，全國發行地方政府債券3018億元。截至2018年4月末，全國地方政府債務餘額166101億元，控製在全國人大批準的限額之内。

一、全國地方政府債券發行情況

2018年4月份，全國發行地方政府債券3018億元。其中，一般債券2210億元，專項債券808億元;按用途劃分，全部是置換債券或再融資債券(用於償還部分到期地方政府債券本金，下同)。

1-4月累計，全國發行地方政府債券5213億元。其中，一般債券3636億元，專項債券1577億元;按用途劃分，全部是置換債券或再融資債券。

二、全國地方政府債務餘額情況

經第十三屆全國人民代錶大會第一次會議審議批準，2018年全國地方政府債務限額為209974.30億元。其中，一般債務限額123789.22億元，專項債務限額86185.08億元。

截至2018年4月末，全國地方政府債務餘額166101億元，控製在全國人大批準的限額之内。其中，一般債務104355億元，專項債務61746億元;政府債券152661億元，非政府債券形式存量政府債務13440億元。

截至2018年4月末，地方政府債券剩餘平均年限4.5年，其中一般債券4.4年、專項債券4.7年。

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