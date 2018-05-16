【權益變動】意馬國際(00585-HK)獲麥少娴認購新股16.67%股份

港交所最新消息顯示，意馬國際(00585-HK)獲麥少娴透過其全資控製的VMS Investment Group Limited於5月11日在場外以每股平均價0.9港元認購新股13788.4314萬股，新股佔擴大後股本約16.67%，涉資約1.24億港元。

意馬國際5月12日公布，以每股0.9元向中南金融配售1.38億股新股，配售價較周五收市價每股0.97元折讓約7.22%，新股佔擴大後股本約16.67%(佔股本擴大前19.99%)。集資1.24億元，淨額約1.22元，將用作一般營運資金，包括向股東支付現金股息。此外，該公司建議派發特别股息每股0.25元。

VMS Investment Group Limited，為獨立第三方，由麥少娴全資控股。VMS為一間私人投資公司，由一個專業團隊管理，主要從事自營交易業務及持有逾十億港元的證券組合。透過中南的介紹，意馬國際已同意配發及發行而認購人已同意根據認購協議認購認購股份。

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