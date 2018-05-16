【華冠投顧】武傑電台: 台股籌碼沉澱!520後怎麼走?!

◆ 籌碼沉澱

台指期貨結算日，台股小跌 - 1 點開出，原物料類股的轉強下，指數立即由黑翻紅；全場加權指數狹幅震盪，維持在平盤附近遊走，收盤上漲 + 22 點作收，收在 10897 點，成交量 1379 億。

台股今天小漲 + 22 點作收，整體來看台股目前結構並沒有太大改變。延續我們先前的規劃… 星期一在『消息面』的助攻下，讓指數提前來挑戰 11000 點大關；但是目前『黑手心態』來看，偏向於『關前整理』。也就是說台股可望在『季線』之上，維持 3-5 交易日的休息；在這個位置進行『籌碼沉澱』，預計 520 前，指數就在 10800-11000 之間震盪。520 之後… 多頭再發動攻擊，將是多頭最好的行進路徑。

今日台股開盤下跌 1 點開出，最終收盤收漲 22 點，收在 10897 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

◇ 武傑關注個股:

1. 揚明光 (3504):

107 年 4 月營收 4 億 9980 萬 7000 元，較上月減少 1.53%，較 106 年同月增加 60.30%；累計 107 年 1-4 月營收 16 億 9213 萬 4000 元，較 106 年同期增加 45.81%。

操作建議：低檔轉強，可以留意短期強彈機會。短線壓力：80 塊。

2. 華邦電 (2344):

記憶體即將邁入旺季，DRAM 價格可望持續調漲，NOR Flash 及 NAND Flash 同樣供需健康，價格有機會出現小漲，第 2 季可望受惠於漲價效應持續發酵，營運表現將優於第 1 季。

操作建議： 低檔轉強，可以留意短期強彈機會。短線壓力：22 塊。

3. 合晶 (6182):

受惠於供需失衡，今年首季矽晶圓全球出貨攀新高，展望後續，拜中國大陸新代工廠產能開出，對矽晶圓需求將會更強烈。

操作建議： 矽晶圓雖然在缺貨的利多帶動下走高，但是籌碼面並沒有像被動元件一樣乾淨，投資人留意獲利賣壓。短線支撐：60 塊。

4. 正崴 (2392):

因招募人員費用增加及毛利率下滑，第 1 季稅後虧損達 5.05 億元，創下單季最差記錄，單季每股淨損達 0.99 元，創下 2016 年 11 月以來新低。

操作建議： 受到第一季財報利空影響，短線壓力大幅增強，建議反彈立即減碼。壓力：37 塊。

5. 蔚華科 (3055):

107 年第一季財報，累計營收 6 億 8373 萬 6000 元，營業毛利 1 億 5710 萬 4000 元，毛利率 22.98%，營業淨利 1469 萬 7000 元，營益率 2.15%，稅前盈餘 2354 萬 1000 元，本期淨利 2357 萬 9000 元，合併稅後盈餘 2357 萬 9000 元，年增率 2291.37%，EPS0.23 元。

操作建議： 短線當沖客所導致結構問題，低檔有限，但是短期追價有力道也會轉弱，區間震盪。短線支撐：29 塊。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3504 揚明光、3164 景岳、8131 福懋科、3532 台勝科、6182 合晶、1309 台達化、6196 帆宣… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3055 蔚華科、2392 正崴、2601 益航、4803VHQ-KY、8436 大江… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估