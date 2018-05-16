【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週二下跌，因公債收益率急升。道瓊斯指數下跌 0.8% 至 24,706 點；標準普爾指數下跌 0.7% 至 2,711 點；納斯達克指數下跌 0.8% 至 7,352 點。朝鮮譴責美韓軍演並取消朝韓會談，美朝峰會不確定性增加。

油價週二上升，紐約 6 月期油上升 0.5% 至每桶 71.31 美元。API 公布上週美國原油庫存意外增加。金價下跌，因公債收益率上升。紐約 6 月期金下跌 2.1% 至每盎司 1,290.3 美元。

香港股市週二下跌，內地股市上升。教育股跑贏大市，中國新華教育（2779.HK）領漲，股價上升 8.4%；醫藥製造股普遍錄得上漲；國際消費品股走低，普拉達（1913.HK）大跌 8.5%。個股方面，五龍動力（378.HK）遭剔出 MSCI 香港小型指數，股價急挫 44.2%，其母公司五龍電動車（729.HK）受累大跌 27.2%；寶勝國際（3813.HK）首季業績勝預期，股價上漲 11.1%。恒生指數下跌 1.2% 至 31,152 點，國企指數下跌 0.8% 至 12,441 點，香港股市成交金額減少 1.4% 至 1,052 億港元。上證綜合指數上升 0.6% 至 3,192 點，滬深兩市成交金額減少 5.6% 至人民幣 3,810 億元。騰訊（700.HK）將於今日公布首季業績。

◆行業及公司新聞

◇昨日開始招股的敘福樓（1978.HK）孖展認購獲逾 10 倍超購。

◇神州租車（699.HK）公布 2018 年第一季業績，總收入同比下降 3.6% 至人民幣 16.0 億元，因車隊租賃收入按年急跌 41.2% 及二手車銷售收入同比減少 12.4%，但受惠於經營費用及有效稅率略有下降，股東應佔溢利為人民幣 2.3 億元，按年增長 8.8%。

◇IGG（799.HK）昨天回購 50 萬股，相當於現有股本 0.038%，累計回購但尚未註銷股份為 0.399%。

◇必瘦站（1830.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）營運利潤將同比大幅增加超過 100% 至不少於 2.2 億港元（上半財年按年急升 1.2 倍至 1.0 億港元），主要受惠於每名顧客平均消費增加、成本控制有效、及出售金融資產的收益。

◇九興控股（1836.HK）發布公告指 Rockport 已提交破產保護，後者佔公司 2017 年收入約 2.7%，應收賬款約 1,030 萬美元。連同此前 Nine West 亦已提交破產保護，兩家公司合共佔公司 2017 年收入約 5.5%，應收賬款合共約 2,100 萬美元，相當於公司 2017 年純利約 35.2%。

◇敏華控股（1999.HK）發布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，收入按年增加 28.9% 至 100 億港元，不過因毛利率同比下降及經營費用增幅大於毛利，公司股東應佔溢利按年下跌 12.4% 至 15.4 億港元。建議派發末期股息每股 12 港仙，全年共 25 港仙，同比減少 10.7%。公司預計 2019 財年中國市場收入將有雙位數增長，美國市場將較去年明顯改善；預計原材料鋼鐵及包裝紙價格將趨於平穩，但海運和化學品成本變動及匯率走勢難以預測，不過中國市場毛利率或會有所改善；另外，銷售及分銷開支與收入佔比仍將維持 2018 財年之 16.9% 水平。現價相當於 12.7 倍 2019 財年預測市盈率。

◇中金公司（3908.HK）公布 2018 年首季業績（中投證券自 2017 年第二季開始併表），營業收入人民幣 26.9 億元，同比增長 69.9%，其中手續費及佣金淨收入同比增加 53.0% 至人民幣 15.6 億元，公允價值變動淨收益按年增加人民幣 6.2 億元；股東應佔溢利人民幣 7.1 億元，按年增加 77.8%，核心股東應佔溢利按年上升 62.2% 至人民幣 6.6 億元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

