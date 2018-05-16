新地擲544億一年掃六地

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新地(00016-HK)近年積極推售樓盤，其中以2016年和2017年為例，每年售樓收入達400億元左右，發展商亦適時補充土地儲備，去年5月起至今約一年間，新地已經循多個途徑新增6塊地皮，涉及979萬方呎樓面，單計地價以及補地價金額，合共約544億元。 去年西貢農地補價矚目 本報綜合一手住宅物業銷售資訊網和市場資料統計，新地近年密密推售新盤，2016年賣出約3800伙，收益逾396億元，去年沽3500伙左右，金額微升至407億元，而單計今年不足5個月，亦已有約660伙獲買家認購，涉及金額逾92億元。 大批資金回籠之同時，新地也透過賣地表、補地價和強制拍賣等途徑補充土地儲備，於過去一年購入6幅地皮，預計可以興建的總樓面面積約979萬方呎，當中不乏地王級土儲。 新地去年循補地價新增3個發展項目，涉及的補地價金額共約226億元，其中去年9月與地政總署就西貢十四鄉大型發展項目達成的補地價較矚目，涉資高達158.92億元，為本港歷來最貴重的農地補地價個案，預計分多年興建約4730個住宅單位。 此外，新地去年10月循賣地表斥資約50.6億元投得長沙灣興華街西對出的臨海酒店用地，造價膺地政總署2011年推出酒店地以來的造價之冠。至於新地昨天以251.61億元投得的九龍東啟德第1F區1號住宅地，則是6個項目之中地價最貴，把新地過去一年之間吸地所涉的總金額推高至544億元。 來源：信報