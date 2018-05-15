「一帶一路」合作再邁步伐上交所與布交所簽署合作諒解備忘錄

正值「一帶一路」國際合作高峰論壇召開一周年之際，資本市場推進「一帶一路」建設再邁步伐。近日，上海證券交易所和布達佩斯證券交易所在布達佩斯簽署合作諒解備忘錄(MOU)。這是上交所響應「一帶一路」倡議，推進沿線交易所雙邊合作的過程中邁出的又一堅實步伐。中國證監會副主席方星海，匈牙利央行副行長拉斯洛•溫德其(László Windisch)、布交所CEO理查德•維格(Richard Végh)出席了簽字儀式。上交所副總經理闕波和理查德•維格代表兩所簽署了合作諒解備忘錄。

合作諒解備忘錄約定雙方將在信息共享、人員交流、合作開發產品等方面進行合作。闕波表示，匈牙利是「一帶一路」沿線的重要國家，是中國重要的經貿夥伴，上交所和布交所的合作有著良好的政治基礎，希望合作諒解備忘錄的簽署為雙方未來的通力合作翻開新的篇章。雙方能夠加強交流，分享經驗，共同探討如何實現穩定健康發展的長遠目標。理查德•維格也表示，匈牙利近年來經濟發展勢頭良好，給資本市場發展提供了穩定的環境。希望與亞洲特別是中國夥伴合作，推動中國投資者在匈牙利市場的投資。上交所作為中國境內上市公司市值最大、開放程度最高、產品線最豐富的交易所，希望兩所能在行情數據、跨境ETF、合作推介、互聯互通等領域探討合作的可能性。

布交所是匈牙利唯一的場內證券交易場所，控股股東為匈牙利央行。布交所目前的證券交易量占到匈牙利國內市場的四分之三。其掛牌可交易的金融產品包括股票(含境外證券)、債券、基金、結構化產品、衍生品、外匯以及大宗商品(谷物)等。

「一帶一路」是中國在全球經濟新格局下制定的頂層倡議，是打造中國經濟新格局、促進沿線國家和地區共同繁榮的重大倡議。上交所在中國證監會領導下，積極推動資本市場助力「一帶一路」資金融通，服務「一帶一路」建設。在深化交易所合作機制方面，上交所不斷豐富合作形式，通過簽署備忘錄和戰略合作協議、合資入股、業務合作等方式，已與德國、巴基斯坦、哈薩克斯坦、莫斯科、瑞士、盧森堡等多家沿線重點交易所開展了雙邊合作。未來，上交所將進一步探索與沿線交易所的多邊合作機制，合力創建更順暢的溝通交流渠道，擴大沿線交易所在國際市場的影響力，共享發展的紅利、開放的福祉。

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