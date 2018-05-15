【大行報告】廣發：機構軍工股持倉迎拐點 持倉比例首度回升

廣發發錶研究報告指出，機構軍工股持倉迎拐點，近七季度首迎持倉比例上升。根據廣發軍工數據庫中100個軍工股的情況，2018Q1機構(公募基金、保險、社保)持倉比例由2017Q4的0.94%提升至1.12%，是自2016Q3以來的首次回升。

該行稱，機構軍工股持倉中70%由公募基金持倉，社保基金加倉比例最高。自2015Q4以來，公募基金持倉市值佔比在70%以上，2018Q1市值佔比為71.83%。社保基金持倉比例提升0.38個百分點，加倉比例最高;公募基金持倉比例提升0.21個百分點;保險持倉比例提高0.03個百分點。

機構更加偏好軍工集團上市公司，軍工集團上市公司市值佔比提升至66%。軍工集團上市公司在軍工股中市值佔比始終在60%以上，而自2016Q3以來，軍工集團上市公司在機構軍工股持倉中的市值佔比不斷提升，由37%提升至66%。

該行建議，目前軍工行業估值仍處於歷史底部區域，隨著行業基本面改善、改革推進、各集團資産證券化提升加速，行業估值將中長期進入修復階段，建議布局三條主線：一是低估值白馬，二是存在資産證券化預期，三是具備業績彈性的民參軍公司。

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