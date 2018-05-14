A股維持分段入摩免擾亂CNH

MSCI明晟將於美國時間5月14日（本港時間15日凌晨）公布半年度指數檢討結果，而下月正式納入MSCI新興市場指數的A股名單亦同步揭盅。MSCI明晟研究部董事總經理謝征儐接受信報訪問時表示，儘管滬深股通的每日額度已經擴充，MSCI仍會按照原定計劃，分兩階段把A股納入指數，而非一次過完成。這是考慮到滬深股通乃首次處理龐大的資金流入，不希望對本港離岸人民幣（CNH）滙率過度干擾，讓A股「入摩」圓滿成功。

根據MSCI明晟去年公布，A股今年分兩階段納入MSCI，首階段會根據5月半年度指數評審實施，次階段則依照8月季度指數評審落實，除非滬深股通的每日額度擴大甚至取消，才考慮把A股一次過納入。雖然滬深股通的每日額度本月起擴大至原來的4倍，但謝征儐指出，因A股首次納入MSCI，為確保過程順利，將維持分兩階段納入的計劃不變。

他解釋，分兩階段進行是防止對相關系統構成壓力，儘管已經擴容，滬深股通卻從未遇上如此龐大的資金流入，系統需經過試驗。「這次納入導致對本港離岸人民幣將有很大需求，尤其被動基金要同時買貨，須確保不會對CNH滙率過度干擾。」

目前被動追蹤MSCI新興市場指數管理的資產達到1.9萬億美元（約12萬億元人民幣），假如以最初公布A股佔0.73%權重計，相當於被動資金要調撥876億元人民幣買入A股。

謝征儐稱，「MSCI一直與金管局溝通，後者為本港人民幣流動性管理作好準備，包括380億元的流動性支援，以及與人民銀行的4000億元人民幣貨幣互換機制。」惟分階段納入仍是較佳做法，投資者也可藉此積累經驗。

來源: 信報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)