中央深改委一個多月兩提國企“去槓桿”

經濟參考報14日消息，5月11日，中央全面深化改革委員會第二次會議召開，審議通過了《關於加強國有企業資産負債約束的指導意見》，提出要堅持全覆蓋與分類管理相結合，完善内部治理與強化外部約束相結合，通過建立和完善國有企業資産負債約束機製，強化監督管理，做到標本兼治，促使高負債國有企業資産負債率盡快回歸合理水平。

這是一個多月以來中央深改委第二次提到國企的“去槓桿”。今年4月2日召開的中央深改委第一次會議明確，要以結構性去槓桿為基本思路，分部門、分債務類型提出不同要求，地方政府和企業特别是國有企業要盡快把槓桿降下來，努力實現宏觀槓桿率穩定和逐步下降。

數據顯示，2017年國企資産負債率為65.7%，相比上一年下降了0.4個百分點。而中央企業平均資産負債率是66.3%，比上一年度下降了0.4個百分點。

不過，國家金融與發展實驗室副主任、國家資産負債錶研究中心主任張曉晶指出，盡管國有企業資産負債率有所下降，但非國有企業資産負債率下降速度更快，國企債務佔比依舊保持在高位。根據估算，國企債務佔全部非金融企業部門債務的62%，相比2016年上升了3個百分點。可見，國企去槓桿仍是重中之重。

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