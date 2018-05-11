【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，因通脹數據溫和緩和市場對今年加快加息的擔憂。道瓊斯指數上升 0.8% 至 24,740 點；標準普爾指數上升 0.9% 至 2,723 點；納斯達克指數上升 0.9% 至 7,405 點。

油價週四上升，紐約 6 月期油上升 0.3% 至每桶 71.36 美元。金價上升，因通脹數據弱於預期令美元走低，且美伊局勢緊張。紐約 6 月期金上升 0.7% 至每盎司 1,322.3 美元。

香港和內地股市週四上升。造紙股攀升，其中理文造紙（2314.HK）股價上漲 5.5%；化工股亦錄得大幅上漲，中石化煉化工程（2386.HK）上升 3.0%。個股方面，中航科工（2357.HK） 獲准參與 H 股全流通試點項目，股價上升 4.1%；舜宇光學（2382.HK）4 月份手機鏡頭、手機攝像模組及車載鏡頭出貨量增速加快，股價上漲 0.9%。恒生指數上升 0.9% 至 30,809 點，國企指數上升 0.4% 至 12,234 點，香港股市成交金額增加 10.5% 至 932 億港元。上證綜合指數上升 0.5% 至 3,174 點，滬深兩市成交金額增加 8.2% 至人民幣 4,119 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 裕元集團（551.HK）及寶勝國際（3813.HK）公布 2018 年 4 月份綜合經營收益淨額分別為 8.5 億美元及人民幣 22.4 億元，同比分別增長 6.7% 及 17.5%，首四月累計綜合經營收益淨額分別為 31.4 億美元及人民幣 77.4 億元，按年分別上升 8.3% 及 17.7%。

◇ 賽晶電子（580.HK）宣布公司持股 62.3% 之子公司九江賽晶（主要從事整流器設備及特種電源之製造及買賣）正籌備申請在深圳交易所 A 股上市。

◇ 天喔（1219.HK）發布公告指主席林建華先生自 5 月初起缺勤，公司無法直接聯繫主席，但從其家屬確認主席正協助調查關於南浦食品（公司之合營公司（持有其 49% 股權），並為公司最大的經銷商）。主席一職由林建華兒子林奇先生暫代，行政總裁工作由執行董事楊瑜銘先生暫代。公司股份將於今天復牌。

◇ 華虹半導體（1347.HK）公布 2018 年第一季度業績，收入 2.1 億美元，同比增長 14.7%；毛利率按年提升 2.4 個百分點至 32.1%，股東應佔溢利按年增加 17.7% 至 4,010 萬美元。公司預計第二季銷售收入將環比增長 5%-7% 及同比增長 11.4%-13.5% 至 2.21-2.25 億美元，而毛利率預計將為 32%-33%（2017 年同期為 33.2%）。

◇ 丘鈦科技（1478.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年股東應佔稅前溢利同比減少約 50% 或更多，遠差於市場預期，主要因 1) 進取的價格競爭策略；2) 攝像頭模組整體良率有所下降；3) 產品綜合折舊成本提高；4) 攝像頭模組及指紋識別模組整體平均銷售價格出現下跌；及 5) 聯營公司錄得明顯虧損。公司同時公布 2018 年首 4 月攝像頭模組及指紋識別模組出貨量分別為 6,310 萬及 2,845 萬件，按年分別增長 21.7% 及 24.6%，其中 4 月出貨量增速分別為 24.0% 及 9.6%，前者增速較一季度之 20.7% 有所加快，但後者增速則遠低於一季度之 31.0%。

◇ 晨訊科技（2000.HK）公布 2018 年首 4 月收入約為 9.9 億港元，同比增長 12.6%，其中 4 月收入按年大增 41.2% 至 2.9 億港元，遠優於一季度增速之 1.9%。

◇ 聯眾（6899.HK）發布公告指六名被中國公安扣留並可能面臨檢控的員工因利用公司遊戲平台從事賭博活動為其個人行為而不涉及公司作出任何非法行為。公司股份將於今天復牌。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)