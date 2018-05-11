融程電首季獲利續創7季新高 EPS 0.6元 今年攜手研華拚回春

IPC 廠融程電 (3416) 公告首季財報，單季首季稅後盈餘為 0.43 億元，持平上季，同比大增 43.5%，續創 7 季新高，以私募後股本 7.22 億元計算，EPS0.6 元。該公司近期股價在大股東系統電以及前董事長李益仁申讓持股之下，股價探底，面臨研華 (2395) 認購私募增資每股 45 元成本價的保衛戰。不過，今年融程電與研華策略聯盟的效益正在浮現中，訂單頗有斬獲，委託研華生產板卡的數量正在增加，聯合採購也放大。



該公司首季合併營收為 3.89 億元，較去年同期增加 10.95%；毛利率為 34%，較去年同期的 35% 略減，營業利益 0.5 億元，較上季大增 19%，持平同期，稅後 0.43 億元，持平上季，同比大增 43.45%，EPS0.6 元。其中，首季匯損 564.4 萬元，EPS 影響數約 0.08 元。



該公司日前董事會通過擬配發 2.5 元現金股利，股利發放率超過 114%，殖利率 5.6%，將提案於 5/29 股東會討論。融程電近年積極布局強固與手持電腦市場並引進研華策略聯盟，未來除汽車檢測，IoT 物聯網、工業 4.0 以及智慧倉儲，將是其主要投入開發的領域。