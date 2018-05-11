港股盤前—道指6連升 銀行股有望接力炒上

今天推介股份：招商銀行（3968）

1）港股週四繼續受惠於油股的強勢，加上重磅股如騰訊（700）、友邦（1299）和滙豐（5）等回勇（騰訊更一口氣收復 400 元的心理關囗和 405 元的南非股東配售價），恆指收市報升 273 點，錄得 4 連升。成交金額也按日上升約 11% 至 932 億。滬深港通成交金額也按日上升約 21% 至 126 億，淨流入金額約 11.6 億。板塊方面，除石油相關股外，半導體表現也特出。其他如煤炭和教育股也受追捧。內地航空股則有壓力。做空方面，佔大市成交輕微下跌至 10.4%。牛熊証方面，熊証第一重貨區仍在 30900-30999，另一重貨區則在 31100-31199。牛証則仍在 29700-29799。

簡評：恆指用了四天剛巧追回了五月頭三個交易日的跌幅。指數沒有變動但大藍籌榮辱互見。大贏家是被內地文章批評為無夢想的投資公司騰訊。績優的友邦也看似消化了短線獲利盤。輸家是回購量減少但已開始的滙豐和兩隻內銀股，建行（939）和工行（1398）。銀行股在加息週期中因息差有望拉闊應是贏家；而美國六月份加息也是如箭在弦，筆者想說的，是恆指現處大型上落區的頂部，要往上突破可能便要靠這些金融股的帶動。更何況有大量熊證街貨作誘因。內銀股中，招行（3968）仍是筆者的首選。

2）力保（226）和 力保華潤（156）聯合公告，指兩公司合共買入價值港幣 2 億元的騰訊掛鈎票據（ELN)，接貨價為 $389.6379，到期日為 6 月 19 日。

3）美國 4 月消費物價指數按月上漲 0.2%，低於市場預期。通脹未見升温令市場舒緩加息憂慮，美國三大指數全面向上。道指錄得 6 連升，上漲 197 點或 0.8%。標指和納指則上升 0.94% 及 0.89%。十年期國債債息回落至 2.964%。港股 ADR 收升約 207 點，拆合等於恆指 31037 點。

4）個股消息

利好：

TCL 多媒體（1070）- 轉售物業給母公司，賬面利潤 Rmb 140m。

華虹半導體（1347）- 在兩間工廠年度維護下，第一季業績依然穩定增長。公司預計第二季銷售環比增長 5% 至 7%。

利空：

丘鈦科技（1478）- 預期截至 6 月底止中期，股東除稅前應佔綜合溢利，可能減少約 50% 或更多。

天喔國際（1219）- 主席正協助有關部門調查而失聯，公司今天復牌。

5）新股訊息 ：今天上市的 5 隻新股，在輝立暗盤表現如下：

HPC(1742) - 收 0.425 元，低上市價 5.56%。

成峰高教（1752）- 收 0.34 元，高上市價 3.03%。

全達電器（1750）- 收 0.305 元，高上市價 1.67%。

捷榮（2119）- 收 2.15 元，高上市價 8.59%。

精雅印刷（8391）- 收 0.7 元，高上市價 16.67%。