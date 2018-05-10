智易Q1獲利優於預期 Q2有機會持穩、營收拚增15-25%

網通設備廠智易 (3596) 首季毛利率逆勢較前一季增加約 1.4 個百分點，亦較去年同期持穩，業外又有匯兌收益，推升 EPS 攀至 1.19 元，年增 3.5 倍。剛公布的 4 月營收，在新品出貨放量帶動下，更衝上 21.08 億元，月增達 37.25%、年增 48.66%，創近 16 個月新高，只要供料順利，預估 5、6 月有機會持穩，第二季營收上看 55-60 億元，季增率上看 15-25%。智易首季營收 47.87 億元，較前一季下滑 10.69%，但較去年同期成長 0.71%。儘管零組件如被動元件等大幅漲價，新台幣升值也不佳，在產品組合轉佳下，毛利率 15.01%，較前一季增加約 1.4 個百分點，亦較去年同期持穩，營業利益 2.15 億元、年減 12%。



不過，相較去年第一季因匯率認列鉅額匯損，首季在歐元升值下，業外認列匯兌收益，推升稅後淨利為 2.24 億元，較去年同期大增 3.5 倍，每股盈餘 1.19 元。



而剛公布的 4 月營收衝上 21.08 億元，月增達 37.25%、年增 48.66%，創近 16 個月新高。智易表示，第一季已推出不少新產品，包括 IAD、STB、Getway 等，第二季出貨量都會同步成長，不過，被動元件等原料仍吃緊，若供應順利，5、6 月營收至少都會比 3 月好，甚至有機會與 4 月持穩。法人預估，第二季營收上看 55-60 億元，季增率上看 15-25%。



至於毛利率表現，智易強調，被動元件、記憶體等漲價，確實會侵蝕毛利率，新產品會爭取與客戶協商調高價，但上半年報價多在半年前就敲定，調高機會不大，毛利率不易改善，但後續新洽談的案子會反映成本，下半年毛利率有機會改善。

