無懼美國封殺 香港芯片商芯控股申請上市 最大客戶OPPO

中美貿易戰雲密佈，美國向中國手機生產商斷絕芯片 (晶片) 供應備受關注之際，卻有香港芯片分銷商申請上市。

芯控股昨 (9) 日上載招股文件，集團與多間美國及歐洲集成電路 (IC) 公司合作，正向包括 OPPO 等多間中國手機及電子產品生產商分銷芯片，去年收入及獲利分別約港幣 81.2 億元及港幣 8200 萬元；公司在風險披露中指出，由於近期美國對中國產品加徵關稅，業務或受影響。

香港《明報》報導，據初步招股文件顯示，集團去年收入增長港幣 21.5% 至港幣 81.2 億元，以客戶業務類別分類，最大收入來自工業，佔約 36%，其次是消費品，包括智能手機及平板電腦等，去年貢獻收入港幣 22 億元，佔收入比例 27%。

公司披露單一最大客戶為一家 2016 年中國頂級手機品牌生產商，佔去年收入約 6.3%，翻查資料，OPPO 在 2016 年 IDC 調查中佔大陸手機銷售排名第一。

芯控股由主要股東兼行政總裁何勇於 2001 年在觀塘創立，截至上市前，集團大股東為新加坡上市公司新曄科技，持股量約 91%，其餘 9% 則由何勇持有。

其它新股方面，據香港《文匯報》報導，昨 (9) 日掛牌的星馬餐飲集團聚利寶 (8527-HK) 股價表現亮眼，最高報港幣 1.22 元，全日收報港幣 1 元，較上市價港幣 0.5 元升 1 倍，每手賬面賺港幣 2500 元。

大陸智能手機生產商小米正準備在香港進行 IPO，據彭博報導，自集團上周披露上市財務文件後，投資者對其高估值抱有懷疑，投資界對小米最新的估值下調至 600 億至 700 億美元。

此外，大陸第二大比特幣採礦硬體製造商嘉楠耘智 (Canaan Creative) 正計劃尋求在香港上市。

據《南華早報》引述消息人士報導，該企業可能成為首家與區塊鏈相關的企業在港交所上市。據悉，公司正尋求集資最多 10 億美元 (約港幣 78 億元)。若成功上市，將成為首家在港交所上市的區塊鏈企業。