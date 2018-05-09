中國電影單季票房首超北美成全球第一

對許多人而言，看電影已經成為司空見慣的休閑方式。而在這背後，是中國電影市場的迅速擴大。你可能還不知道，今年一季度，中國的電影票房已經超過北美，首次問鼎全球。

中國電影的“速度與激情”

2018年一季度，中國電影市場票房總收入達到202.17億元，超過北美同期的28.9億美元(約合人民幣183億元)，首次成為世界第一。而10年前，中國全年電影票房也僅僅隻有40多億元。

值得註意的是，在一季度最賣座的10部電影中，國産片入榜7部併佔據了前5名，《紅海行動》毫無懸念獨佔鳌頭。而好萊塢大片僅佔兩席，分别排在第8位和第10位。

年輕的互聯網一代成觀影主力

中國電影市場能這麽快超越北美，其身後最大的推動力就是年輕消費者。根據貓眼電影的數據，近80%的觀影者為“85後”。更有意思的是，中國互聯網用戶的年輕人佔比與觀影人群有著較高的重合度：截至2017年6月，10-39歲網民佔比數量達72.1%(CNNIC)。

同時，生活在二線城市及以下的“小鎮青年”正成為電影市場的主角。一部意外火爆的《前任3》，讓人們第一次意識到了“小鎮青年”的旺盛消費力，他們正成為中國電影票房的重要來源。

院線高歌猛進的背後隱憂

雖然中國電影市場正在迅速變大，但觀看電影的模式仍然是單一、傳統的“去電影院看電影”，這讓中國的銀幕數量呈現爆發性的增長態勢。2017年全國新增銀幕數超過9500塊，銀幕總數已達5.3萬塊，穩居世界電影銀幕數量第一位。

但銀幕數猛增的背後，許多電影院的運營情況卻不容樂觀。根據專資辦票房數據統計，全國電影院平均上座率已從2015年的18.1%一路下滑至2017年的14.2%，不少電影院隻是勉強達到盈虧平衡。

隨著電影院投資回報的降低，銀幕數量的增加將面臨瓶頸，中國電影急需開辟電影院之外的觀影渠道。

網絡觀影將成風口

移動網絡的興起讓電影行業看到了新的爆發點。工信部發布的2017年上半年通信行業運營數據顯示，目前我國手機上網用戶數已經突破11億。如果能把包括手機在内的移動設備變成電影放映的“屏幕”，那麽中國的電影市場將獲得幾何級的增長。

在移動設備上實現電影放映，與現在大家熟悉的視頻網站模式有什麽不同呢?

首先，現有的視頻網站無法在院線上映的同期提供觀影，人們不能第一時間在網上觀看電影。

其次，視頻網站大多採用了買版權的模式，我們在視頻網站上觀看電影也不會計入整體的電影票房，電影製作方、發行方更無法與視頻網站分享收益。

當然，要實現在移動設備上放映電影，需要解決防盜版、票房精確統計等一系列技術問題。如果能解決這些技術難題，那麽呈現在中國電影市場面前的將是另一番天地。

“移動電影院”應運而生

其實，國家早就設立了專項基金用以攻克相關的技術問題，中國電影科學技術研究所已成功進行了一系列技術創新。而這些技術突破都應用到了近日剛發布的“移動電影院”APP中，以後電影愛好者們就有機會在自己的手機上同步觀看剛上映的大片了!

據“移動電影院”CEO高群耀介紹，用戶可以在線觀看院線大片，同時還可在百秒之内緩存到手機上觀看，同時APP内還有專業電影解說服務，極大地增加了觀影的樂趣。

北京雲途時代影業股份有限公司副董事長 CEO高群耀介紹“移動電影院”

試想一下，以後不管是在家里還是在旅途中，所有新鮮熱辣、正在上映的電影想看就看;大家還可以在自己家里觀看首映場，而不用淩晨守在電影院;許多不方便去電影院的人也能同步觀賞到最新的電影，想想還真有點小激動呢!而且，“移動電影院”播放的電影均為2K畫質，特别適合觀看大片。

“移動電影院”讓觀看電影突破了時間、空間的限製，也為中國電影産業提供了一個創新的放映渠道。有了“移動電影院”的神助攻，相信中國電影市場將進入一個新的發展時期。

來源：人民日報

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