年獎助額500萬元 中華開發招募100位課輔志工

持續 11 個年頭累積頒發 5500 萬元獎助金的中華開發「薪傳 100 × 課輔 100 計畫」，今年亦提供新台幣 500 萬元，獎助國內清寒優秀大學生每人 5 萬元，獲選之大學生，將成為中華開發金控的公益夥伴，於一年內完成課輔弱勢學童 100 小時的任務。今 (107) 年預計招募 100 位學生，徵件時間至 5 月底止。

中華開發「薪傳 100 × 課輔 100」獎學金迄今辦理第 12 年，已經發展出一股「大手牽小手」的社會正能量。目前在成功大學就讀研究所的陳良進同學就是基金會的榜樣。

陳良進，連續四年接受此項獎助，不但自己的生活費有著落，同時間他又課輔一位小學三年級的吳小弟弟。小弟弟的母親來自越南，孩子的功課，母親完全幫不上忙，這個家庭的父親後來不幸過世，整個家庭陷入低收困境。吳媽媽一肩挑起經濟重擔，擔任餐廳雜役。然而小吃店的工時長，打理小孩顯得分身乏術。當時家裡除了小弟，還有個愛打電玩、無心升學的國中哥哥。大學生陳良進雖然課輔的目標是小弟，但每次從旁觀察哥哥，擔心這位青少年誤入歧途。於是決定也對哥哥伸出援手。

陳良進發現哥哥每天要煮飯給弟弟吃，小有手藝，於是引導這位迷惘的哥哥選擇餐飲科系，並協助哥哥規劃財務，以就學貸款方式申請進入高職餐飲科。哥哥果然依著大學生的建議成功升學，重新找到學習熱誠，並立志成為「主廚」。

基金會執行長楊秀娟表示:「設立獎助金的目的就是要讓年輕人的能量發光發熱、發揮薪傳精神。良進就是一個非常讓人感動與敬佩的大學生。」

「教育是最有價值的投資，陪伴是最有影響的力量」，中華開發「薪傳 100 × 課輔 100」獎助計畫，除了減輕大學生就學壓力外，更希望憑藉大學生的影響力，投入弱勢學生的課輔工作，協助需要陪伴的國中、小學童擺脫環境桎梏，開展積極的人生觀。

「薪傳 100 × 課輔 100」計畫，總計投注新台幣 5500 萬元，累計超過 1,000 位課輔志工及超過 100,000 小時的關懷力量。期盼有志從事課輔的大學生加入薪傳志工的行列，用耐心、愛心與理想幫助弱勢學童，與開發金攜手完成這項有意義的工作。