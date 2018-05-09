【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二基本持平，特朗普宣布美國將退出伊朗核協定，恢復對伊朗實施制裁。道瓊斯指數微升至 24,360 點；標準普爾指數微跌至 2,672 點；納斯達克指數微升至 7,267 點。

油價週二大跌，特朗普宣布美國將退出伊朗核協定後跌幅縮窄。紐約 6 月期油下跌 2.4% 至每桶 69.06 美元。API 公布上週美國原油庫存降幅超預期。金價下跌，紐約 6 月期金微跌至每盎司 1,313.7 美元。

香港和內地股市週二上升。本地消費股跑贏大市，其中莎莎國際（178.HK）五一勞動節假期港澳銷售強勁，股價上升 3.5%，I.T（999.HK）上升 6.6%；保險股上揚，中國太平（966.HK） 及中國太保（2601.HK）分別上漲 6.3% 及 5.8%；造紙股繼續造好。個股方面，吉利汽車（175.HK）4 月份銷量按年增長 48.5%，股價上漲 5.3%；超威動力（951.HK）預期受產品價格大幅下跌拖累，上半財年業績同比大幅倒退，公司股價下挫 8.9%；劍虹集團（1557.HK） 溢價 6.9% 轉讓 75% 股份，復牌後股價飆升 72.6%。恒生指數上升 1.4% 至 30,403 點，國企指數上升 1.5% 至 12,145 點，香港股市成交金額增加 8.0% 至 1,032 億港元。上證綜合指數上升 0.8% 至 3,161 點，滬深兩市成交金額增加 4.6% 至人民幣 4,446 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 創維數碼（751.HK）公布 2018 年 4 月電視機銷量同比減少 1.5% 至 98.6 萬台。公司同時宣布未來銷量訊息公告將由月度改為季度。

◇ 康哲藥業（867.HK）發布公告指子公司 Faron（FARN.LN）產品 Traumakine 的泛歐 III 期 INTEREST 臨床試驗結果不理想，相信該產品無法獲得上市所必要的註冊許可。Faron 昨天股價暴跌 85.7%，康哲藥業股份將於今天復牌。

◇ 龍湖地產（960.HK）發佈營運數據，2018 年首 4 月合同銷售金額、合同銷售建築面積及合同銷售均價分別為人民幣 586 億元、374 萬平方米及每平方米人民幣 15,678 元，分別同比下降 2.4%、下降 7.2% 及上升 5.2%；其中 4 月份合同銷售金額按年下跌 14.3%，較第一季大幅倒退。

◇ 比亞迪（1211.HK）公布 2018 年 4 月汽車銷量為 37,363 輛，首 4 月累計銷量為 149,140 萬輛，其中 4 月新能源汽車銷售佔比為 37.3%，高於首 4 月之 29.2%。

◇ SHIS LTD（1647.HK）控股股東以每股 0.87 港元（較最後收盤價折讓 12.1%）悉數出售 72.3% 公司股權予朱廣平先生（免稅消費品零售商主席）、姚勇杰先生（區塊鏈行業的著名投資人）及滕榮松先生，其中朱先生及姚先生以相同價格向公司其他股東提出強制性要約，但擬維持公司之上市地位。公司股份將於今天復牌。

◇ 長城汽車（2333.HK）公布 2018 年首 4 月累計銷量為 338,420 輛，按年增加 3.4%，其中 4 月份銷售同比增長 11.8% 至 81,797 輛，較首季增速之 1.0% 有大幅改善。

◇ 精熙國際（2788.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年純利將同比減少，因第一季收入及純利分別按年倒退 23.0% 及 80.2%（若不包括匯兌損失之影響，核心純利同比減少約 29%），而第二季數碼相機產業仍顯疲弱。

◇ 勝捷企業（6090.HK）公布 2018 年第一季業績，收入同比減少 16.6% 至 3,010 萬新元，而核心股東應佔溢利為 913 萬新元，按年倒退 26.6%，因核心行政開支及財務開支上升抵消毛利率改善。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)