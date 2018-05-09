據深交所披露的數據顯示，昨日(5月8日)，萬科A(000002-CN)再現大宗交易，成交金額為2.8億元，佔總股本0.0906%。賣方為西南證券深圳濱河大道營業部，而接盤方為華泰證券上海武定路營業部。

萬科A昨日開盤股價27.4元/股，較前一日收盤價高開0.02元/股;盤中股價最高達28.86元/股，最低為27.33元/股;5月8日最後收盤價為28.69元/股，漲幅4.78%。

而據過往資料顯示，近期萬科A還出現了三次大宗交易，其中，4月17日，西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部以29.92元/股的價格賣出8972.45萬股，成交金額26.85億元。

4月24日，另一筆大宗交易成交6346.59萬股，成交金額18.65億元，賣出席位來自華泰證券深圳益田路營業部，而接盤方為機構席位。

4月27日收盤後，西南證券深圳濱河大道證券營業部以成交價26.98元，成交金額9.69億元賣出萬科A股份予機構。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)