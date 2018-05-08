歐股盤前─等待川普宣布是否退出核協議 指數期貨漲跌互見

美國總統川普將於美東時間 5 月 8 日下午兩點 (台北時間 9 日凌晨兩點) 宣布，是否退出伊朗核協議，今 (8) 日歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週二下午 2 點 25 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.09%，英國 FTSE 指數期貨下跌 0.30%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.01%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.09%。

根據 CNBC 報導，雖然週一國際油價攀高，但週二就回吐漲幅，西德州中級原油期貨跌至每桶 70 美元以下，布蘭特原油期貨則在每桶 75.40 美元附近徘徊。

據消息人士透露，美國總統川普「幾乎決定」要在 5 月 12 日之前，退出 2015 年簽訂的伊朗核協議。

伊朗總統 Hassan Rouhani 示警，若美國執意退出核協議，日後將為此感到後悔。

歐洲產業消息方面，瑞士人力資源公司 Adecco、水泥與建材商 LafargeHolcim、汽車電子大廠 Continental、德國電力公司 E.ON、慕尼黑再保險 (Munich Re)，以及德國郵政 (Deutsche Post)，都將公布營收。