力麗集團轉投資力麟科技正式投產 將取代進口 拓展外銷

力麗 (1444) 集團轉投資力麟科技公司今 (8) 日舉行投產典禮，董事長郭紹儀指出，以往台灣所需的尼龍薄膜，皆須仰賴進口，使其應用受到限制，現在有了力麟科技的誕生，以後不需要再靠進口，且可以提供客戶更好的產品。力麟科技成立於民國 104 年 6 月隸屬力寶龍關係企業旗下子公司，同年 10 月著手規劃興建 BOPA 尼龍雙軸延伸薄膜廠，105 年 6 月 27 日舉行廠房基地動土典禮，並開始興建廠房，預計 12 月完工。



廠房占地面積約 2,500 坪，總廠房面積約 4,500 坪，生產廠房採無塵室等級興建規劃，投資金額約 17 億元。今天完成的是第一期生產線，後續還有三期將陸續拓展。



該廠 5 月開始投料試俥後，規劃年產量 1.1 萬噸至 1.2 萬噸，是國內第一座 BOPA 工廠，主要應用食品包裝、日化、醫療及電子等用途。力麟科技第一條生產線以包裝膜為主，第二條生產線將以電子用包材為發展重點。



台灣 BOPA 內需市場約 3,700 噸，是力麟科技的首要市場，其他如日本、印度、美洲地區，將是可以推展的市場。



據了解，2016 年全球雙向延伸薄膜產能近 2,088 萬噸，其中 PP1,194 萬噸、PET 690 萬噸，PS64 萬噸、PA37 萬噸、其他 40 萬噸，全球塑膠雙向延伸薄膜總需求量約 1,067 萬噸，其中三大主要包裝薄膜材料 BOPP 約占 58%，BOPET 占 25%，BOPA 占 3%。

