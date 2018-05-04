可成出清光鋐持股 傳鴻海集團接手？光鋐表示「不予置評」

光鋐 (4956) 大股東可成 (2474) 日前宣布透過盤後鉅額逐筆交易方式，出清手中 7.32%、7347 張全數持股，光鋐董事長洪水樹法人董事自然解任，光鋐尋求策略夥伴，以特定人承接，市場傳出鴻海 (2317) 為承接可成釋股特定人；對此，光鋐表示：「不予置評」。光鋐成立於 2006 年，成立隔年，茂德、可成入股成為兩大主要法人股東，然而茂德因本身財務問題，就把持股轉讓給可成，自成立之初迄今，可成一直是光鋐最大法人股東；LED 產業的變化，與可成所處金屬機殼產業屬性迥異，互補性或產業關聯低，才會出脫持股，並請辭擔任法人董事。



日前光鋐董事會亦決議發行上限 2 千萬私募增資案，每股認購價為 22 元，其資金用途為 LED 相關應用客戶進行專利、技術合作或策略合作，同時充實營運資金以因應未來營運所需，或償還銀行借款。



光鋐降低藍光 LED 比重，避開大陸紅色供應鏈競爭，轉向發展四元、UV 等利基領域，目前藍光降到 2-3 成，四元 LED 比重提升到 4 成，紫外光 LED 比重約 1-2 成，其餘為綠光 LED，產品結構調整效應浮現，去年營收 12.35 億元，稅後盈餘 6272 萬元，年增率 8 倍之外，每股稅後盈餘 0.62 元，創下近三年獲利新高，每股配發 0.5 元股息。



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