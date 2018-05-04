4月水泥市場：華東地區需求旺盛，價格重回漲勢

進入4月份，随着需求的啓動，全國水泥價格開始止跌反彈。東部地區和長江經濟帶需求恢復較好，企業庫存保持中低位運行，供需情況改善，其中江浙滬、福建各地水泥價格已經經曆了2-4輪的上調，兩廣、海南等地區需求恢複也較好。北方地區需求仍不振，東北地區盡管市場需求恢復加快，但總體來說并不旺盛，華北地區需求恢復尚不理想，盡管停窯情況增加，但價格行情暫無起色，另一方面雖然雄安新區建設帶動京津冀地區較大需求，但不足以支撐整體市場。西北地區無太大行情，除新疆地區報價仍在上漲外，其他各地區需求欠佳，上漲動力不足。西南地區供需穩定，行情維穩，局部地區有所回落。

4月，全國水泥價格指數(CEMPI)止跌回漲，月初為133.16點，至月末全國水泥價格指數回漲到139.85點。月末環比上漲5.92%，比去年同期上漲27.95%。

成本方面，由于受到進口煤政策限制，秦港庫存下降，4月中旬煤炭價格止跌反彈。2018年4月，秦皇島(Q5500K)動力煤平倉價月初為597元/噸，月末為589元/噸，月末價格環比仍微跌2.97%，同比2017年下跌了5.91%。4月末水泥價格與煤炭成本價差為300.74元/噸，環比3月末增長了7.96%，同比上漲了37.72%。

來源：中國水泥研究院

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