4月財新中國服務業PMI回升至52.9

5月4日公布的4月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得52.9，較3月回升0.6個百分點，但相比年初仍然偏弱。

這一走勢與統計局服務業PMI一緻。國家統計局公布的4月服務業商務活動指數為53.8，比上月上升0.2個百分點。

制造業與服務業生産經營活動增速皆上升，帶動包括兩大行業PMI在内的4月財新中國綜合PMI出現回升，錄得52.3，高出3月0.5個百分點。

受經營活動擴張步伐加快影響，4月服務業新業務增速同步回升。部分受訪企業表示，新訂單增長源于市場狀況改善、遊客數量增加以及新産品問世;制造業産出增速雖然小幅上升，但新訂單增速繼續放緩。兩大行業綜合，新訂單量增速略有上升，整體仍屬溫和。

出于開展新項目以及企業提升産能需要，4月中國服務業用工規模繼續擴張，擴張幅度超過3月，但整體仍屬小幅。制造業繼續小幅收縮用工規模。兩大行業用工表現一升一降，使得整體用工規模在二季度初趨于平穩，結束3月輕微下降狀態。

服務業平均投入成本壓力繼續上升，但漲幅回落至六個月最低點。受訪企業普遍表示，這與薪酬上漲有關。制造業成本小幅回升。綜合來看，投入成本小幅上漲，漲幅降至去年6 月以來最低，通脹壓力有所減弱。

服務業與制造業企業在4月繼續上調收費價格。服務業收費小幅上升，漲幅與前三月基本持平;制造業出廠價格漲幅較3月有所放緩，整體漲幅較小。綜合而言，産出價格延續小幅上升趨勢。

受制造業企業信心度下降影響，中國企業對未來12個月的前景信心度降至三個月來最低。服務業企業信心度較3月則略有上升，但較曆史水平仍然偏弱。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，財新中國綜合産出指數繼上月大幅回落後有所上揚，顯示經濟依然較為平穩;相對于制造業，服務業景氣度回升更為明顯;受制造業拖累，未來産出指數出現回落，這可能使制造業投資進一步承壓。

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