【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美國升息四次的機率上升以及美股再度大跌之下，使得台股大跌超過百點，終場加權指數下跌 104.63 點，跌破 10600 點整數關卡，而外資在現貨部分賣超 108.04 億，合計三大法人現貨淨賣超 119.41 億。

《國際金融市場焦點分析》

周四凌晨 FED 一如預期維持利率水準不變，會後新聞稿表示核心通膨年增率已逼近 2%，中期而言預料將朝向 FED 設定的目標靠攏，整體而言並未有太多超出預期的表現，不過官員對通膨持續回升的信心較三月更為強烈，可視為對市場傳送 FED 將進一步升息的訊息，美元在會後一度急跌，美股則是走高，不過隨即美元便再度急拉反彈，美股則是在最後一小時翻黑並擴大跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

美國 EIA 報告顯示上週美國原油庫存大增 621.8 萬桶，市場預估僅增加 73.9 萬桶，同時美國產量再度創下新高，為連續 13 周產量在千萬桶之上，油價受到衝擊 WTI 期貨一度跌破 67 美元，不過在國際貨幣基金威脅排除委內瑞拉，以及美國可能對伊朗重啟制裁下，油價急拉反彈收高；FOMC 會議之後，FED 並未有超出預期鷹派之言論，金價消弭早盤跌幅，小幅收高。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證