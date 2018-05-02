【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二個別發展，墨西哥經濟部長稱可能達成 NAFTA 協議。道瓊斯指數下跌 0.3% 至 24,099 點；標準普爾指數上升 0.3% 至 2,655 點；納斯達克指數上升 0.9% 至 7,131 點。蘋果（AAPL.US）一季度業績超預期並增加回購及派息，股價於盤後大漲。美國宣布將延長對歐盟等的鋼鋁關稅豁免期限。

油價週二下跌，因美元走強。紐約 6 月期油下跌 1.9% 至每桶 67.25 美元。API 公布上週美國原油庫存增幅超預期。金價下跌，紐約 6 月期金下跌 0.9% 至每盎司 1,306.8 美元。

香港股市週一上升，內地休市。基建鐵路股跑贏大市，其中中國中鐵（390.HK）及中車時代電氣（3898.HK）股價分別上漲 4.8% 及 7.7%；中資券商股向好，中國銀河（6881.HK） 及中信證券（6030.HK）分別走高 6.1% 及 5.3%。個股方面，工商銀行（1398.HK）公布 2018 年首季股東應佔溢利同比增加 4.0%，股價上升 3.0%；兗州煤業（1171.HK）首季業績遜預期，股價大跌 9.3%；中銀香港（2388.HK）首季業績勝預期，股價上升 4.6%；洛陽鉬業（3993.HK）第一季股東應佔溢利按年大增 1.6 倍，股價走高 9.3%。恒生指數上升 1.7% 至 30,808 點，國企指數上升 2.2% 至 12,331 點，香港股市成交金額減少 3.9% 至 936 億港元。香港及內地股市週二休市。

◆ 行業及公司新聞

◇ 澳門博彩監察協調局公布 2018 年首四個月博彩毛收入同比上升 22.2% 至 1,022 億澳門元，其中 4 月博彩毛收入為 257 億澳門元，按年增長 27.6%，增速優於預期。

◇ 北京控股（392.HK）附屬公司燕京啤酒（000729.CH）公布 2018 年第一季營業收入及股東應佔溢利分別同比上升 3.4% 及 0.8% 至人民幣 32.8 億元及人民幣 5,415 萬元。

◇ 建福集團（464.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）虧損將同比增加（上半財年股東應佔虧損按年擴大 541 萬港元至 965 萬港元；2017 財年股東應佔虧損 2,222 萬港元），因歐洲及中國訂單減少導致營業額下降、原材料價格上升導致毛利率受損、及人民幣升值導致經營費用增加。

◇ 亞洲水泥（743.HK）2018 年首季收入人民幣 19.5 億元，同比增長 45.6%，受惠於毛利率同比大幅提高 21.1 個百分點至 32.8%，公司扭虧為盈錄得股東應佔溢利人民幣 3.1 億元（2017 年同期股東應佔虧損人民幣 6,996 萬元）。公司表示水泥價格有望繼續提升，並預計上半年水泥產品銷量可達 1,400 萬噸，同比增長 1.5%（首季同比增速 1.7%）。

◇ 巨騰國際（3336.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年將轉盈為虧，雖然期內銷售保持穩定，但因產能過剩導致邊際毛利下降、人民幣升值導致營運成本增加、及撇銷不能再使用之模具。

◇ 中國奧園（3883.HK）發布 4 月營運數據，首 4 月合同銷售額累計約人民幣 208 億元，同比增長 142.9%；其中 4 月份合同銷售金額按年增加 187.1%，較首 3 月為佳。

◇ 宇華教育（6169.HK）公布 2018 財年上半年（截止 2 月 28 日）收入人民幣 5.2 億元，同比增長 22.7%，受惠於缺乏上市開支（去年同期錄得人民幣 2,013 萬元）及淨財務收入按年增加人民幣 1,269 萬元，股東應佔溢利人民幣 2.0 億元，同比大增 65.4%（若不包括去年之上市開支，核心股東應佔溢利按年增速為 41.9%）。建議派發中期股息每股 0.047 港元，同比增加 27.0%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)