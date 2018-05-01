美財長：合資企業與開放市場是對中談判焦點

在啟程趕赴中國前，美國財長姆努欽在加州參加獨立智庫米爾肯研究所（Milken Institute）全球投資年會時表示，他剛與美國總統特朗普及其經濟智囊團開完遠程視頻會議，預告特朗普將在「今日晚些時候」宣布與鋼鋁關稅豁免有關的決定，但他沒有被授權可以提前「劇透」。

華爾街見聞曾提到，美東時間5月1日淩晨12點01分(北京時間當天中午12點01分)，美國對歐盟、澳大利亞、加拿大、墨西哥、阿根廷和巴西等經濟體的鋼鋁關稅臨時豁免會過期。最終決定權掌握在特朗普手中，但直到美東周一上午，白宮的做法都尚不明確。

姆努欽還提到了本周出訪中國貿易談判的主要焦點是：解決貿易失衡、技術轉讓、外資企業市場準入等問題。他期盼與中國就貿易事務舉行坦誠磋商，希望開放更多的中國市場給美國商業。事實上，這一立場與他早間接受福克斯新聞采訪時的觀點一致。

華爾街見聞曾提到，美國財長從4月21日參加IMF春季年會起，就屢次透露出對「與中國談判持謹慎樂觀態度」，認為會「就特朗普總統去年一直關註的問題」進行非常坦率地討論，並將取得進展。眾所周知，特朗普最想要縮減與主要貿易夥伴國的逆差問題。

不過姆努欽在周一下午活動中，對去年美國保持巨額貿易逆差的原因言之不詳。他一方面承認，是國內的減稅政策刺激了經濟增長，導致美國貿易赤字激增；相信今年在稅改的持續作用下，美國經濟「絕對能實現3%的持續增長」；另一方面他又表示，致力於扭轉貿易赤字擴大的現狀。

周一稍早的官方數據顯示，美國財政部一季度共發售了4880億美元的適銷債券用於融資，超出預期近500億美元。這創下2008年四季度金融危機頂峰時發債5690億美元以來的新高，也是史上一季度官方融資額最高，令分析師擔心美國財年預算赤字提早觸及1萬億美元大關。

對此，姆努欽表示，美國債市是全球最具流動性的市場，因此不擔心債市有能力「輕而易舉地」吸收增加的國債供應，到最後「供求等式會達到平衡」，美國國債還有許多潛在買家。他還認為，當前美國的信用質量非常好，銀行借貸活動非常強勁，觸發經濟衰退的風險「相對處於低位」。

文章來源：華爾街見聞

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