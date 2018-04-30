【港股午評】金融股撐起 午後可見30900點？

今早曾大市逾500點，與金融股發力絕對有關係。不論是國際金融股又或是中資金融股，今早表現相當理想，相信在午後此類股份會繼續保持強勢。大市全日最終可否錄得逾600點升幅，並且挑戰30900點？世事並無絕對，惟大市成交額似乎偏低，不宜對因為市況上揚而追貨，反而當午後股市處於更高位時可以考慮先行沽貨套現，以迎接明日的勞動節假期。

恆生指數中午收市報30738點，升458點；國企指數中午收市報012314點，升247點，成交額為496.23億元。

金融股今早跑出，原因有三，一與美國聯儲局議息會議即將舉行有關，二是內銀及內險首季業績不俗，成為股價上揚催化劑，三是香港交易所(00388-HK)從今日接受企業以同股不同權形式申請來港上市。無疑個別因素已屬預期之內，可是目前市場上正欠缺一個可以讓好友反擊的借口，前述三個因素足以讓投資者重新聚焦在金融股，再藉金融股跑出來推高大市。

今日金融股強勢是否可以持續？說實在今日大市的升勢似是「死貓彈」，又是一個「彈散市」格局，對後市走勢並不看好。並非是刻意與投資者唱台戲，而是直覺今日的升勢是投資者太興奮的結果。就以內險股為例，上周四中國平安(601318-CN)(02318-HK)宣布派特別息，其H股在周五仍下跌，反映出投資者只是借機炒上。

地產股今日普遍上揚，相信與投資者預期美國聯儲局在本周舉行的議息會議不會決定加息有關。可是聯儲局在今年內最少加息三次，對香港息口走勢真的是一點影響也沒有？對香港樓市一點影響也波有？不可能吧。地產股當然不會只從地產發展，亦有包括物業租賃，以及持有不少可以產生穩定現金流的公用事業。但是地產股可以完全視息口走勢不見？

油股今日悉數上揚，但是升幅只屬相當輕微，顯示出此類股份動力不足，投資者可以不應考慮追入。至於今日普遍反彈的手機設備股，可是在高位遇上不少壓力。看來手機設備距離擺脫早前弱勢的路途仍尚遠，還是相信大行建議，不低撈為妙。

2018年4月30日中午12時43分

文﹕張偉倫

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