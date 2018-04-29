【復牌】冠輝(08315-HK)獲大股東增持並提全購

冠輝集團(08315-HK)公布，要約人Greatwalle Holding Limited向公司主席兼執行董事陳運逴收購公司16.36%股份，交易代價4824.8萬元，相當於每股作價0.037元，較停牌前報價0.036元溢價2.78%，連同要約人本身已持有的22.4%股份，於完成時，要約人將持有公司全部已發行股本約38.76%，並將按每股0.037元提出強制有條件全面現金要約，而每份尚未行使購股權的註銷價為0.017元，要約人應付金額最高為1.9億元，股份申請明日復牌。

Greatwalle於2017年12月29日在香港註冊成立，其主要從事投資諮詢及企業管理業務。其由南沙區匯銘全資擁有，而南沙區匯銘則由深圳匯理九號投資諮詢企業持有99.9995%及宋曉明持有0.0005%。宋曉明為要約人之唯一董事。匯理九號投資由龐曉莉持有0.20%及長城匯理投資持有99.80%，而長城匯理投資則由宋曉明最終控制(彼直接控制約70.9357%並透過一間全資附屬公司弘德商務服務間接控制約城匯理投資餘下約7.0647%之股本權益，當中由龐曉莉持有約1.2185%、深圳明鉞科技有限公司(一間由龐曉莉全資擁有之公司)持有約0.4950%、深圳凱普隆資產管理有限公司(一間由李俞霖全資擁有之公司)持有約2.0751%、何寶芸持有約0.2725%、楊興航持有約1.2573%、古開華持有約0.5013%、石朝民持有約0.4150%、羅韌持有約0.4150%及房進賢持有約0.4150%。龐曉莉、深圳明鉞科技有限公司、深圳凱普隆資產管理有限公司、李俞霖、何寶芸、楊興航、古開華、石朝民、羅韌及房進賢乃統稱為「該等少數股東」。

待完成後，Greatwalle將為集團於投資行業探索潛在業務機遇。要約人擬於該等要約截止後維持股份在聯交所上市。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)