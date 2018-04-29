國內汽、柴油價格明(30)日起各調漲0.4元

台灣中油公司公告，依浮動油價機制計算，自明（30）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各 0.4 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 28.2 元、95 無鉛汽油每公升 29.7 元、98 無鉛汽油每公升 31.7 元、超級柴油每公升 26.1 元。



台灣中油公司指出，本週原油價位受到市場擔心美國將對伊朗重啟經濟及石油禁運制裁，加上石油輸出國組織（OPEC）持續落實減產協議等因素影響，國際油價於高檔震盪走揚。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 71.83 美元，較前週 70.45 美元，上漲 1.38 美元，新台幣兌美元匯率貶值 0.249 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.26%，故汽油價格每公升調漲 0.4 元，柴油價格每公升調漲 0.5 元；惟依國內汽、柴油浮動油價調整機制作業原則，應以亞鄰競爭國最低價為調整上限，本週柴油應調漲 0.5 元，實際僅調漲 0.4 元，未反映之 0.1 元將由台灣中油公司先行吸收，下週仍回歸現行油價機制原應之基準計價。