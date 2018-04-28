【權益變動】中軟國際(00354-HK)獲員工持股基金增持5.54%股份 涉資7.5億

港交所最新資料顯示，中軟國際(00354-HK)獲員工持股基金-「中軟國際成果共享計劃」于4月26日在場外以每股平均5.57港元增持1.3463億股，涉資約7.5億港元。增持後，員工持股基金最新持股數目約為134,630,690股，持股比例由0.0%升至5.54%。

中軟國際4月27日發布公告稱，由公司管理層及骨幹員工組成的員工持股基金-「中軟國際成果共享計劃」(以下簡稱「基金」)目前已于本公司13463.069萬股普通股中占有權益，占公司已發行股本約5.54%。

員工持股基金的成立，充分顯示了中軟國際管理層及員工對公司未來發展的堅定信心，以及對公司股票投資價值的高度認可，有利進一步發揮員工的積極性和創造性，使公司發展和員工利益更加緊密結合。未來中軟國際將進一步把握雲計算、大數據以及軟件國産化帶來的機遇，加快推進自身數字化和平台化轉型，朝綜合實力雄厚、創新能力突出的世界級IT企業持續前進，為股東和員工創造更大價值。

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