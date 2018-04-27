農業銀行(01288-HK)一季度淨利潤同比增5.43%至587.36億元

農業銀行(01288-HK)公布，2018年第一季度，營業收入1572.38億元人民币(下同)，同比增長5.19%；歸屬于母公司股東的淨利潤587.36億元，同比增長5.43%；基本每股收益0.17元。

期内，集團年化平均總資産回報率為1.11%，同比下降0.01個百分點；年化加權平均淨資産收益率為17.22%，同比下降0.27個百分點。

此外，淨利息收入1174.81億元，同比上升13.83%。手續費及傭金淨收入233.86億元，同比下降8.19%。營業支出519.23億元，同比下降8.75%；成本收入比(中國會計準則)25.07%，同比下降0.81個百分點。資産減值損失339.72億元，同比增加103.43億元，其中，貸款減值損失356.11億元。

截至2018年3月31日，集團不良貸款餘額1869.52億元，比上年末下降70.80億元；不良貸款率1.68%，比上年末下降0.13個百分點。撥備覆蓋率1 238.75%，比上年末上升30.38個百分點。

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