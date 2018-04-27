榮運積極進行大園物流產業園區開發 並評估設置太陽能發電

榮運 (2607) 今(27)日舉行法說會，榮運總經理林晁榮表示，榮運將多角化經營，除積極規劃大園物流產業園區開發，增進土地效益外；同時活化公司資產及節能減碳，評估在場區設置太陽能發電的可行性。榮運去年累計營收 75.54 億元，營業毛利 11.15 億元，毛利率 14.76%，營業淨利 8.6 億元，營益率 11.38%，本期淨利 8.84 億元，合併稅後盈餘 8.83 億元，年增率 8.90%，每股盈餘(EPS)0.83 元。



榮運去年合併營收個別佔比方面，運輸佔比 19.14%、船租收入 23.62%、櫃租收入 18.79%、現業收入 18.03%、售油收入 7.31%、客運收入 5.26%、其他收入 7.85%。



至於資產活化方面，林晁榮表示，將以大園物流產業園區開發為優先；至於南崁土地的變更，因為目前使用率還頗高，要變更還要看桃園市政府的決定，因此暫時還是以開發大園物流產業園區開發為優先。



榮運曾在數年前提出計畫將大園鄉竹圍村的貨櫃集散站擴大成為「倉儲物流產業園區」，當初已將規劃書送到縣府審查，預估投資 42 億元，每年創造 140 億元的營業額，據了解，大園物流產業園區佔地 9.2 公頃，產業用地是 6.7 公頃、公共設施 2.5 公頃。



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