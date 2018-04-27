【大行報告】建行(00939-HK)首季淨利潤升5.43% 大摩及摩通籲增持

建行(00939-HK)昨日(26日)收市後公布按照國際財務報告準則首季業績，經營收入升3.7%至1649.18億元人民币，淨利潤升5.43%至738.15億元人民币，每股盈利0.3元人民币。年化平均資産回報率1.32%，年化平均股東權益回報率17.05%。

該行首季淨利差為2.22%，淨利息收益率為2.35%，分别較上年同期上升0.21和0.22個百分點。手續費及傭金淨收入379.31億元，較上年同期下降2.16%。不良貸款餘額為1,963.5億元人民币，較上年末增加40.59億元人民币。不良貸款率1.49%，與上年末持平。截至3月底，核心一級資本充足率由去年底13.09%升至13.12%。

摩根士丹利發表報告指，建行首季純利升5%，主因淨利差進一步擴闊支持了淨利息收入增長15%，維持其「增持」評級及目标價11.9元。

瑞銀亦于報告内表示，外匯因素令建行首季純利輕微低于預期，但其基本面持續改善，相信對股價影響中性，維持其「買入」評級及目标價11.5元。

此外，交銀國際、高盛、匯豐環球研究、野村、花旗及美銀美林均予建行「買入」評級，目标價分别為10.9元、10.8元、10.8元、10.8元、9.5元及9.1元。瑞信評級為「跑赢大市」，目标價10.2元。摩根大通評級為「增持」，目标價9.5元。

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