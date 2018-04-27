【異動股】樹大招風?一季報關口突傳謠言 中國平安(601318-CN)大跌超6%

4月27日消息，中國平安(601318-CN)今日小幅高開後低走，快速向下殺跌，在經過一波小幅反彈的調整後，再度向下跳水，大跌超6%。截至發稿，中國平安A股跌6.07%報59.29元;中國平安(02318-HK)H股跌3.06%，報76.15港元，成交量5340.34萬，最新市值13929.54億港元。

4月26日下午，有傳言稱中國平安將更換黨委書記和董事長的消息在朋友圈廣為擴散。受此影響，截至4月26日收盤，中國平安股報63.12元，跌幅達3.63%;港股方面，報收78.55元，跌幅近3.8%。

一季報關口突傳傳聞，股價應聲下跌。但是中國平安卻交出了一份靓麗的成績單，包括一季報淨利潤同比增長12.5%、科技板塊持續貢獻收益、派發特别股息。

中國平安昨日晚間發布的2018年一季度報告顯示，其實現淨利潤289.51億元，同比增長12.5%;歸屬于母公司股東的淨利潤257.02億元，同比增長11.5%;歸屬于母公司股東的營運利潤282.00億元，同比增長17.7%。截至2018年3月底，平安保險資金投資組合規模達2.56萬億元，較年初增長4.4%。在新金融工具會計準則下，保險資金投資組合年化淨投資收益率3.7%，年化總投資收益率3.7%。同時，為回饋股東，中國平安建議派發公司30周年特别股息，每股派發現金股息人民币0.20元，分紅總額達36.56億元。

集團在官方微博辟謠，稱將向公安機關報案，嚴懲造謠者。一條謠言引發的慘案!靓麗財報、30多億特别股息，擋不住機構第一重倉股深幅下挫……

有業内人士指出，一般隻有央企、國企才會在人事變動上出現組織任命的情況，平安屬于混合所有制企業，該人事任命不符合正常邏輯。該人士透露，当天正值中國平安公布一季報及發布特别股息事項，消息懷疑從香港傳出，在一季報關口配合做空。

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