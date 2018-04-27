台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月27日

北韓領導人金正恩今天上午九時卅分（台灣時間八時卅分）將跨出歷史性的一步，徒步跨越南北韓卅八度軍事分界線進入板門店非軍事區南韓一側，成為第一位訪問南韓的北韓領導人，並和在當地迎接的南韓總統文在寅舉行高峰會。

被動元件龍頭國巨昨（26）日宣布將於今天停牌，市場揣測將宣布併購案。市場點名，可能再次發動對大毅的非合意併購；也傳出可能將併購標的延伸至海外，包括日商太陽誘電、美商 KEMET 等都可能是遭收購對象。

大陸通訊設備製造與手機大廠華為因涉入伊朗制裁案，正遭到美國司法部調查。陸媒昨（26）日點名 50 家華為全球主要供應商，其中不乏國際知名大廠，具台灣背景的富士康、聯發科、台積電、矽品、滬士電子等 5 家也入列。

聯合報

兩韓峰會登場 聚焦無核化

首家純網銀 明年底設立

華為裁員 估年底撤出美

經濟日報

今天停牌市場關注 國巨啟動新併購

台積股價破底 外資回補

ECB 偏鴿 有必要將續購債

蘋果日報

三星示警 全球手機市況弱

友達首季專利數 超越台積鴻海

施崇棠自爆 交棒被馬雲激的

中國時報

開放純網銀 明年底前上路

對比陸金融創新 台灣只學皮毛

夢想不設限 周筱玲做就對了

工商時報

美查華為 ５大台廠受累

國巨今停牌 併購大家猜

洩資遭罵 臉書 Q1 仍大賺

自由時報

台交涉豁免鋼鋁稅 官員審慎樂觀

離岸風電遴選戰 在地比重決勝負

中興續停牌 擬訴諸法律解套

