新品、新客戶齊發，喬山今年營運拚好轉

【財訊快報／何美如報導】健身器材品牌大廠喬山 (1736) 第一季合併營收 44.34 億元，較去年同小幅下滑 0.11%，因參與全球三大展費用較高，預估營運維持小虧。不過，今年商用、家用都會推出新品，成長動能將轉強，現已與美國大型健身房、巴西當地最大健身房洽談年度合約，有機會在第三季發酵，美國零售通路併購效益也將逐步顯現，全年營收力拼雙位數成長，獲利也有機會好轉。2015-2016 年透過併購三家通路，在美國布建九十多家零售通路的喬山，主要係著眼在提高全球市佔率，希望將製造利潤帶入，2017 年進行調整，包括行銷管道、倉庫等整合，並進行汰弱留強。喬山表示，現調整已至尾聲，今年併購綜效有機會逐步顯現，推升美國零售通路營運轉盈。



2017 年營收 195 億元，年減 3%，稅後歸屬母公司淨利 1.3 億元，每股盈餘 0.43 元。除了匯率不佳，併購美國零售通路後，部分供應商認為彼此是競爭對手將產品下架，及商用、家用缺乏新產品，動能較弱，均是營收動能較弱的主因。商用占比 67%、家用占比 23%，以美元計算，商用成長 5%，家用成長 1%。



喬山表示，今年商用、家用都會推出新品，成長動能將轉強。商用產品已在 IHRSA 展亮相創新性產品 S-Force Performance Trainer，以及 Indoor Cycle、Smart Strength 及 Connected solution，隨著產品上市有助營運穩定成長及新的連鎖俱樂部客戶拓展。



家用市場亦推出不少新產品，如新開發的飛輪產品預計第二季開賣，該產品可連結今年推出的 fitDisplay APP 增強互動性，搶攻年輕族群市場。citta 系列則是以流線、簡約的設計，符合都會型健身市場需求，預計第二季之後陸續推出。



喬山也透露，目前喬山美洲子公司正與大型健身房年度合約洽談中，如順利簽約，將在第三季發酵。巴西也和當地最大健身通路洽談，若敲定也有機會在今年貢獻。



第一季合併營收 44.34 億元，較去年同小幅下滑 0.11%，因參與全球三大展費用較高，預估營運維持小虧。不過，隨著新產品、新客戶貢獻下，全年成長動能有機會轉強，法人預估，營收有機會挑戰雙位數成長，在營業費用持穩下，獲利有機會好轉。



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