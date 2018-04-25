星辰通信(01155-HK)收中信銀行追債函

星辰通信(01155-HK)公布，於2018年4月23日，公司與各擔保人收到中信銀行(國際)有限公司法律顧問發出的法定追債函，要求償還融資的未償還本金1.548億港元，連同應計利息逾288萬元以及文件約32.88萬元及14,772.54美元，合共金額1.58億港元及14,772.54美元。上述各份法定追債函均按香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第178條發出。倘公司或擔保人未能於該法定追債函送達之日起三個星期內償還上述金額，上述貸款人可對公司提出清盤呈請。公司正在就此事尋求法律意見。公司將於適當時根據上市規則另行刊發公告。

2017年6月21日，公司作為借款人及公司三家全資附屬公司，即Nice Group Resources Limited、星辰通訊香港有限公司及星辰通訊系統(亞洲)有限公司作為擔保人與其中包括中國銀行(香港)有限公司及中信銀行(國際)有限公司作為貸款人訂立一份定期貸款融資協議。根據融資協議，貸款人同意授予公司金額高達1.806億港元的定期貸款融資。

星辰通信股份4月3日上午九時正暫停在聯交所買賣，以待公司就其截至2017年12月31日止年度之業績刊發初步公告。

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