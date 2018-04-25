海航清倉希爾頓股票浮盈約30% 旗下酒店版圖生變

從美國證券交易所網站了解到，海航集團已經完成希爾頓酒店旗下最大一筆投資的退出。加上之前3月份售出的另外兩家希爾頓上市公司股票，海航在希爾頓的項目中共計套現約85億美元，與65億美元的入手價相比，海航獲得投資收益約20億美元。

不過，盡管一年就浮盈30%，但在出售希爾頓股權的過程中，海航并未獲得與當前市值相匹配的投資回報——以HLT為例，其當前的股價在82.05美元左右，而HLT的回購價與“打包價”僅有71美元、71.7美元，屬于折價甩賣。

據了解，退出希爾頓投資的計劃主要包括兩個部分，一是由希爾頓回購部分股票，二是海航委托承銷商出售其全部剩餘股份。目前，這些交易均基本完成。

事實上，海航今年以來處置資産方面動作頻頻，尤其在不動産及酒店管理領域，過去3個月内，海航先後傳出出售所持西班牙NH Hotel Group股權、紅獅酒店股份股權，據了解，其還撤出了南非和澳大利亞的一些酒店投資。資産甩賣之下，海航集團的酒店版圖悄然生變。

來源：21世紀經濟報道

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